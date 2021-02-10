В январе в Пскове выросло число ДТП с пьяными водителями

10:31, 10 февраля 2021, ПАИ

В январе в Пскове количество ДТП сократилось более чем на 30%. Погибших людей в ДТП не зафиксировано. Увеличилось количество аварий с участием водителей, находившихся в алкогольном опьянении, сообщил на совещании в администрации Пскова начальник УГИБДД УМВД по городу Владимир Папорт.

Главный инженер производственного отделения «Северные электрические сети» филиала ПАО МРСК «Северо-Западный «Псковэнерго» Дмитрий Лупандин рассказал, что за отчетный период было 12 отключений электроэнергии, в том числе на окраинах города. Все проблемы удалось устранить в нормативный срок.

Начальник УМВД РФ по городу Пскову Сергей Сурин обратил внимание присутствующих на появление нового вида мошенничества, связанного с оформлением кредитов и перевода денежных средств на поддельные счета.