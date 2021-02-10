14 февраля порадуют подарком супругов только 17% россиян

10:43, 10 февраля 2021, ПАИ

Порадовать подарком жену или мужа 14 февраля планируют только 17% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие граждане старше 18 лет из всех округов страны.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе SuperJob, каждый десятый россиянин собирается поздравлять свою вторую половинку с Днем всех влюбленных и подарить подарок. По 4% респондентов купят подарки по случаю Дня святого Валентина только детям, родным и близким. Родителей и друзей планируют одарить по 3 и 2% соответственно. 7% россиян в этот день будут радовать себя, коллег, начальство и даже бывших. 56% россиян вообще не планируют покупку подарков на 14% февраля.

Причём средний бюджет на подарок женщинам к 14 февраля с прошлого года практически не изменился. Мужчины в среднем потратят 2600 рублей на подарок женам ко дню всех влюбленных. Женщины своим супругам планируют покупать презенты в среднем за 1700 рублей. Чуть больше 3000 рублей холостые мужчины потратят на подарок для любимых женщин. В среднем 2000 рублей собираются потратить незамужние женщины на подарок для любимого.

Оказалось, что бюджет на подарок мужьям и парням у москвичек на 40-47% выше бюджета женщин из регионов, а вот столичные мужчины будут тратить на подарки примерно столько же, сколько и представители сильного пола из регионов. Максимальную сумму потратят холостяки до 34 лет на подарок для вторых половинок (3300 рублей), минимальную — женщины в возрасте от 35 до 44 лет — на подарок для мужей (1400 рублей). По сравнению с аналогичным исследованием 2020 года, больше всего за год вырос бюджет на подарки мужьям (в среднем +300 рублей за год), однако он по-прежнему остается самым экономным по сравнению с бюджетом на подарки парням, женам и девушкам.