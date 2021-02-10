Губернатор поблагодарил подрядчиков, реализовавших крупные дорожные проекты в Псковской области

11:03, 10 февраля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил благодарственными письмами администрации региона подрядчиков, реализовавших крупные дорожные проекты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, награждение прошло в рамках совещания по вопросу ремонта дорог на территории региона

Благодарности получили коллективы Управления автомобильных дорог Псковской области и компаний «Буер» и «ДАФ» за высокий профессионализм и качественное выполнение работ на объектах дорожного строительства в Псковской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Коллектив компании «Автомобильные дороги Пскова» награждён за успешную реализацию целевой программы по устойчивому развитию сельских территорий.

Напомним, в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» подрядчики выполнили большой объем дорожных работ. Компания «Буер» отремонтировала участки дорог Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье в Гдовском районе и Великие Луки — Усвяты в Усвятском районе. Компания «ДАФ» в рекордные сроки и высоким качеством исполнения сдала дорогу «Заполье — Гдов» в Плюсском районе. Наиболее значимый проект Псковавтодора — ремонт участка Северного обхода в Пскове. Компания «Автомобильные дороги Пскова» отличилась качественным выполнением ремонта дороги и моста через реку Кебь в Псковском районе.

В ходе совещания глава региона напомнил, что еще в 2018 году состояние дорожной сети региона было самым проблемным, и поэтому его определили как наиболее приоритетное направление работы. По словам губернатора, на тот момент всего ¼ часть дорог регионального значения соответствовала нормативам, что, безусловно, вызывало справедливое недовольство жителей и гостей Псковской области.

«Совместными усилиями, напряженным трудом на протяжении нескольких лет мы с вами увеличивали количество дорог, приведенных в порядок. В 2019 году было приведено в нормативное состояние 280 км дорог. В прошлом году — 350 км. Сегодня их уже в общей сложности 34%», - обратился губернатор к участникам совещания. Он отметил, что сейчас не запускаются старые объекты, дается все возможное для качественного строительства новых. Михаил Ведерников выразил надежду, что динамика увеличится. Задача к 2024 году, в соответствии с поручением президента России, - довести число дорог, находящихся в нормативном состоянии, до 44%. «Самое главное, чтобы транспортная доступность региона объективно стала гораздо лучше. Мы сумели создать в дорожном секторе честную конкурентную среду между подрядчиками, достаточно высоко поднять качество работ», — подчеркнул Михаил Ведерников и поблагодарил представителей дорожной отрасли региона за работу по приведению в порядок улично-дорожной сети.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин рассказал, что в этом году запланирован примерно тот же объем работ, как и в прошлом, по общему километражу. При этом предпочтение решено отдать длительным контрактам — 10 крупных объектов 2021 года будут разыгрываться на трехгодичный период. «Это удобно и для региона — мы будем видеть, понимать перспективные направления работы, и для подрядчика — больше времени для планирования действий, больше возможностей для досрочного ввода объектов в эксплуатацию», — пояснил Борис Елкин.

При этом губернатор обратил внимание, что досрочная сдача объектов позволяет привлекать дополнительные федеральные средства для реализации еще большего количества проектов в регионе.

Также Михаил Ведерников поинтересовался у руководства подрядных организаций, востребована ли помощь, которую администрация Псковской области готова предоставить для реализации намеченных планов. Подрядчики заверили губернатора, что любые вопросы эффективно решаются в рабочем порядке. «Профильный комитет и Псковавтодор проводят большую подготовительную работу. Важно, что все конкурсные мероприятия проводятся заблаговременно, до наступления сезона работ. Благодаря этому у нас есть время закупить материалы, модернизировать оборудование и выйти на объект в полной готовности», — отметил директор по развитию компании «Буер» Владимир Лейман.

В обсуждении также приняли участие вице-губернатор Василий Осипов и руководство других подрядных организаций, задействованных на объектах дорожного строительства и ремонта.