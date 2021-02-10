«Закладчицу» задержала полиция в Пскове

11:05, 10 февраля 2021, ПАИ

9 февраля вечером в Пскове в районе Любятово сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции и отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пскову задержали незнакомку, которая, как выяснилось, размещала свертки с наркотическим средством в тайники-закладки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Подозреваемой оказалась 38-летняя безработная жительница Пскова. Женщина призналась в преступлении, у нее изъяли наркотическое средство общей массой 0,22 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ, отметили в ведомстве.