Автомобиля лишился житель Пушкинских Гор за долги по алиментам

11:16, 10 февраля 2021, ПАИ

В Пушкинских Горах мужчина лишился автомобиля за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

В соответствии с решением суда мужчина обязан был выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери в размере 25% от всех видов своего заработка, начиная с лета 2020 года. Задолженность достигла 103 тысяч рублей.

Приставы выяснили, что за гражданином числится в собственности автомобиль Volkswagen Passat, который позже был арестован. Если должник не рассчитается с задолженностью по алиментным платежам, автомобиль будет передан на принудительную реализацию. Полученные от продажи деньги будут перечислены в счет погашения у должника долга перед своим ребёнком.