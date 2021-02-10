Автомобиля лишился житель Пушкинских Гор за долги по алиментам
В Пушкинских Горах мужчина лишился автомобиля за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.
В соответствии с решением суда мужчина обязан был выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери в размере 25% от всех видов своего заработка, начиная с лета 2020 года. Задолженность достигла 103 тысяч рублей.
Приставы выяснили, что за гражданином числится в собственности автомобиль Volkswagen Passat, который позже был арестован. Если должник не рассчитается с задолженностью по алиментным платежам, автомобиль будет передан на принудительную реализацию. Полученные от продажи деньги будут перечислены в счет погашения у должника долга перед своим ребёнком.