Более 11 тысяч человек уехали из Псковской области в другие регионы

11:16, 10 февраля 2021, ПАИ

11,1 тысячи человек уехали из Псковской области в другие регионы в 2020 году, сообщает Псковстат. Наибольший отток жителей из области в пределах России приходился на город Санкт-Петербург и Ленинградскую область (47% выбывших), Москву и Московскую область (12%).

Из других регионов страны в Псковскую область прибыли 12 тысяч человек, из других стран – 4,3 тысячи. Положительное сальдо миграции сложилось в обмене населением с Таджикистаном, Украиной, Беларусью, Латвией.

В 2020 году в области наблюдался миграционный прирост населения 1,1 тысячи человек, который на 18% компенсировал естественную убыль населения.