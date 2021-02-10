В псковской деревне за одну ночь израсходовали двухмесячный трафик интернета

12:43, 10 февраля 2021, ПАИ

В деревне Ильинская Красногородского района за ночь пользователи интернета израсходовали 200 гигабайт трафика интернета, которые были запланированы на месяц. Об этом рассказал начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в эфире проекта ПАИ-live 10 февраля.

По его словам, в этой деревне компания, которая выиграла тендер, поставила пробную базовую станцию мобильного оператора и рассчитывала, что окупаемости не будет. Но все месячные 200 гигабайт жители израсходовали за одну ночь.

«То есть это было вообще непредвиденно от слова «совсем». Но и та базовая станция, которая там стоит, она сейчас окупаема – и очень хорошо окупаема с точки зрения организации, то есть средства региональные были вложены в софинансирование, и, непосредственно, сами они сейчас получают за это прибыль», - сказал Матвеев.

Кроме того, он пояснил, что окупаемость базовой станции выходит от тысячи человек активных абонентов. В этом случае станция самоокупаема в течение трех лет.

«Например, если в населенном пункте 50 человек, давайте среднее возьмем статистическое: 300 рублей – абонентская плата, 50 умножаем на 300 – получается 15 тысяч рублей в месяц. Окупаемость будет через 25 лет в лучшем случае. При этом оборудование нужно обслуживать, за свет нужно платить. Поэтому здесь мы прекрасно понимаем, что никогда он [оператор] не пойдет. Даже если он выиграет сервисный контракт, установит [базовую станцию], по окончании этого сервисного контракта он просто снимет свою базовую станцию, и, соответственно, ему это будет невыгодно», - считает Денис Матвеев.