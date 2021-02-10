Несколько сотен посвященных подвигам бойцов 6-й роты мероприятий пройдет в Псковской области

12:55, 10 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области готовится к проведению несколько сотен памятных мероприятий, посвященных 21-й годовщине подвигов военных разведчиков 2-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления и бойцов 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основные мероприятия состоятся непосредственно в Дни памяти, 21 февраля и 1 марта. В эти дни в Пскове, у памятников, установленных воинам-разведчикам и бойцам 6-й роты, будут организованы торжественные построения личного состава подразделений и возложения цветов. На местах захоронений военнослужащих в Пскове и области пройдут траурные митинги.

К памятным датам приурочены концерт Губернаторского симфонического оркестра и выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, которые состоятся в большом концертном зале Псковской областной филармонии.

В Псковской областной научной библиотеке, начиная с 15 февраля, пройдут тематические книжные выставки и фотоэкспозиции, посвященные памяти военнослужащих, погибших в 2000 году в Чеченской Республике.

Большое количество мероприятий в память о подвиге воинов-разведчиков и бойцах 6-й роты запланировано в муниципалитетах. Например, в Псковском районе в библиотеке «Родник» пройдет ежегодный вечер памяти Героя России Сергея Самойлова. В Островской центральной районной библиотеке состоится акция «Прочтите книгу о солдате». Жители муниципалитета также примут участие в волонтерской акции «Подвиг молодых». Онлайн-викторина «Их подвиг не забудем никогда!» будет организована на площадке Дедовичской центральной районной библиотеки. Кроме того, в Печорской центральной районной библиотеке будет организован исторический калейдоскоп «Отчизне служат настоящие мужчины». В информационно-культурном центре Переслегинской сельской библиотеки — вечер-реквием памяти 2-й бригады спецназа ГРУ и 6-й роты псковских десантников.

Отдельный блок мероприятий посвящен патриотическому воспитанию молодежи. В частности, в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова пройдет студенческая конференция «Героический бой Псковской бригады специального назначения». Здесь также будет организована встреча студентов колледжа с ветеранами боевых действий.

В Ильинской средней школе Красногородского района состоится час мужества «Помним, гордимся», в рамках которого будет показана видеопрезентация о воинах-земляках и пройдет возложение цветов к памятной доске, установленной в память о братьях Алексее и Василии Прокофьевых, погибших при исполнении служебного долга. Школьники Гдовской центральной районной библиотеки примут участие в уроке мужества «Черный день в истории спецназа», он будет сопровождаться показом фильма «Бой под селом Харсеной». В школах Порховского района пройдут классные часы «Памяти шестой роты».

21 год назад, 21 февраля 2000 года, 2-я бригада специального назначения ГРУ вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе поселка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 25 псковских разведчиков.

1 марта 2000 года, в неравном бою во время контртеррористической операции на высоте 776 в Аргунском ущелье погибла 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.