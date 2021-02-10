Сотрудники МЧС и детский омбудсмен проверили дома многодетных семей в Псковском районе

14:21, 10 февраля 2021, ПАИ

10 февраля сотрудники МЧС провели профилактический рейд в местах проживания многодетных семей в Псковском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МЧС, в рейде приняли участие уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова и заместитель главы администрации Писковической волости.

В ходе мероприятия стало понятно, в каких условиях находятся дети, как соблюдаются правила пожарной безопасности в многодетных семьях. Участники рейда смогли комплексно изучить и оценить условия жизни и быта. Сотрудники МЧС обращали внимание на выполнение требований безопасности при эксплуатации печного отопления, электрооборудования и состояние электропроводки.

Жителям Псковского района рассказали об основных причинах возникновения возгораний в жилых домах и правилах пожарной безопасности. Кроме того, родителям напомнили, к каким последствиям могут привести игры детей со спичками. Сотрудники МЧС обратили внимание на недопущение хранения спичек, зажигалок и других пожароопасных предметов на видном месте, в зоне доступа детей. Гражданам вручили памятки с правилами пожарной безопасности и номерами вызова экстренных служб, а также закладки-памятки для подрастающего поколения.

«К сожалению, немалое количество пожаров происходит именно в жилом секторе, и в «зоне риска» находятся многодетные семьи. Поэтому проведение профилактической работы в таких семьях имеет большое значение для предупреждения пожаров и гибели людей на них», - подчеркнули в МЧС.