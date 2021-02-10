Подозреваемых в краже из великолукского кафе задержали росгвардейцы

14:42, 10 февраля 2021, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали граждан, подозреваемых в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

9 февраля около 11:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на автовокзале Великих Лук находятся граждане, которые 8 февраля из кафе, расположенного на улице Вокзальной, похитили у женщины рюкзак с документами и деньгами. Вскоре подозреваемых задержали в зале ожидания. Ими оказались 30-летний житель Острова и 17- летняя псковичка.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемых передали сотрудникам полиции, похищенное было изъято, добавили в ведомстве.