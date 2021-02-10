В России детям запретили использовать смартфоны для обучения

14:42, 10 февраля 2021, ПАИ

Роспотребнадзор принял новые санитарные правила в сфере воспитания и обучения детей, согласно которым детям запрещено пользоваться смартфонами в образовательных целях, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления санитарного надзора ведомства Ирину Шевкун.

Она уточнила, что запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки. В то же время Ирина Шевкун заметила, что дети могут брать с собой мобильные телефоны в школу, но использовать их они могут только для общения и связи с родителями.

Основной вред для школьников, которые использовали смартфоны в образовательных целях, заключается в малом размере экрана. Минимально допустимый размер экрана для комфортной работы должен составлять 12 дюймов, подчеркивают специалисты.