Высаживать из автобусов детей-безбилетников запретят в России

14:44, 10 февраля 2021, ПАИ

Во втором чтении принят законопроект, который запретит высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, не имеющих билета и передвигающихся без сопровождения взрослых. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы РФ.

«Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Принятие закона в третьем чтении позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей. При этом новые нормы не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми — при отказе от оплаты проезда им придётся вместе выйти на ближайшей остановке.

Поправки будут внесены в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.