Эстония исчерпала квоту на лов судака в Чудском, Теплом и Псковском озерах

14:53, 10 февраля 2021, ПАИ

Эстония исчерпала квоту на лов судака в Чудском, Теплом и Псковском озерах, пишет «Интерфакс». С 10 февраля ловлю этой рыбы приостановлена в соответствии с распоряжением министра сельской жизни страны Урмаса Круузе.

Он уточнил, что квота на судака на первое полугодие практически выбрана за первый месяц. Поэтому запрет продлится до начала июля. «Уже второй год подряд в Чудском, Теплом и Псковском озерах в режиме так называемого победного лова квота за месяц практически исчерпана», - заметил Круузе.

Отметим, допустимый для Эстонии вылов судака в Чудском, Теплом и Псковском озерах устанавливается на полугодие на уровне 283 тонн.