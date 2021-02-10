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Общество

Зондаж и шурфование идет в Лазаревском храме в Печорах

  • Зондаж и шурфование в Лазаревском храме в Печорах
    Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
  • Зондаж и шурфование в Лазаревском храме в Печорах
    Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
  • Зондаж и шурфование в Лазаревском храме в Печорах
    Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
  • Зондаж и шурфование в Лазаревском храме в Печорах
    Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
  • Зондаж и шурфование в Лазаревском храме в Печорах
    Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

В Печорах в рамках масштабной подготовки к реставрационным работам в Лазаревском храме идет зондаж и шурфование внутреннего помещения для того, чтобы выявить скрытые дефекты и деформацию. Об этом сообщается в группе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в социальной сети «ВКонтакте».

Работы ведет АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Каменная церковь Праведного Лазаря находится напротив Успенского храма. При ней находилась монастырская больница, которая была обращена в дом Настоятеля — прежний дом сгорел в 1848 году. После постройки дома, в нем располагался Епархиальный свечной завод, позже опять лазарет. Церковь с прилежащим к ней зданием оборудовали при Архимандрите Петре (Можайском) между 1792 и 1800 годами.

В храме праведного Лазаря Четверодневного круглосуточно совершается чтение Неусыпаемой Псалтири.

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