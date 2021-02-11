Как убивают Чудское озеро

17:50, 11 февраля 2021, ПАИ

Автомобильная тема меня волнует, но ещё больше волнует состояние экологии и сохранности водных биоресурсов в наших водоёмах. То, что я узнал из рассказа одного из местных жителей, меня удивило и потрясло в очередной раз, в моей голове это просто не укладывается. Как такое возможно? Я опять про сети. Про брошенные сети.

В начале декабря прошлого года, когда многие водоёмы уже покрылись льдом, Чудское озеро, как выражаются местные жители, «ещё гуляло», то есть ещё не замерзло, были лишь небольшие забереги (лёд у самого берега. – Прим. авт.). Некоторые рыболовы-промысловики тянут до последнего и не убирают свои сети с озера, продолжая ловить рыбу и рискуя из-за резко изменяющихся погодных условий не успеть их убрать. Много ли таковых или мало - никто не скажет, но то, что такие рыбаки были и есть – это факты бесспорные. Двое промысловиков, невзирая на сильный ветер и разгулявшуюся крутую волну, собрались в этот декабрьский день выйти в озеро и наконец-то снять свои сети. Но в последний момент один из них отказался выходить в такую непогоду, а второй всё же отправился в бушующее озеро в одиночку. И чуть не утонул. Когда он выбрал всего пять из тридцати сетей, его лодку захлестнуло волной. Судёнышко то ли опрокинулось, то ли корма от навалившейся тяжести ушла под воду, но рыболов оказался в студёной воде, а на поверхности остался торчать лишь нос дюралевой лодки. Конструкция алюминиевых лодок типа «Казанка», к коим относилась и эта лодка, имеют блоки плавучести (встроенный в конструкцию пенопласт), самый значительный из которых находится в носовом отсеке, благодаря которому он, как поплавок, удерживает в аварийной ситуации всю лодку на плаву. Безопасность конструкции лодки и совершенно случайно оказавшийся в том районе озера ещё один рыбак со своей лодкой помогли избежать трагедии. В воде незадачливый рыболов пробыл более часа, удерживаясь за нос «Казанки».

Человек был спасён, и это хорошо. Но в воде остались 25 сетей, которые так никто и не извлёк, в которые, как можно смело предполагать, попалась и погибла не одна сотня килограммов рыбы. И ещё продолжительное время будет попадаться и погибать, пока сети волнами не скрутит в жгут и они или всплывут на поверхность, или опустятся на дно. Но и даже в такие скрутки все равно будет еще долго попадаться и гибнуть рыба. Но это при условии сильных и продолжительных штормов, а в нашем случае на другой день из-за мороза выйти в озеро стало невозможно и сети, скорее всего, вмёрзли в лёд и так и находятся в «рабочем» и очень убойном состоянии. И убивать будут до весны, а то и дольше.

Ну, а что виновник этой катастрофы? А ничего. Порадовался, что жив остался, погоревал немного, что сети пропали. И всё. А за ущерб, нанесённый водным биоресурсам, никто не ответил и отвечать не собирается. Ни оба рыболова, которые вовремя не убрали сети, ни промысловая организация, к которой они принадлежат. И скорее всего, так и дальше будет продолжаться, если не изменить правила рыболовства и не принимать никаких мер наказания за оставленные сети.

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