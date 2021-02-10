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Культура

Это колоссальная работа — Камиль Хардин о спектакле «Дни Победы»

«Автор [пьесы Ксения Степанычева] проделала колоссальную работу: она брала интервью у ветеранов о том, как они встретили свой День Победы 9 мая 1945 года», - заявил актер Псковского драмтеатра Камиль Хардин о спектакле «Дни Победы», премьера которого состоится 23 февраля. Комментарий актер дал газете «Псковская правда».

По словам Хардина, уникальность спектакля «Дни Победы» заключается в том, что звучащий в постановке текст — абсолютно живой и настоящий.

«У нас было 30 или 40 репетиций. И каждый раз текст слышится как впервые: интересно, больно, радостно. Впервые такое на репетиции. Наверное, за счет того, что текст живой, настоящий», - рассказал Камиль Хардин.

«Дни Победы» – документальный секстет режиссера Веры Поповой, поставленный по одноименной пьесе драматурга Ксении Степанычевой. Спектакль станет первой премьерой 2021 года в псковском театре.

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