Около двух тонн сухого молока пытались незаконно провезти из Белоруссии в Псковскую область

17:41, 10 февраля 2021, ПАИ

8 февраля в Невельском районе сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных оперативных мероприятий с сотрудниками пограничного управления ФСБ по Псковской области остановили автомобиль из Белоруссии, который направлялся в поселок Идрица Себежского района. Выяснилось, что в автомобиле незаконно провозили сухое молоко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В грузовом отсеке специалисты обнаружили 1,8 тонны сухого обезжиренного молока. Согласно маркировочным этикеткам, молоко было произведено ООО «Яльчинский сыродельный завод» Чувашии, однако ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара, предоставлены не были.

Управление Россельхознадзора приняло решение о запрете перемещения сухого молока по таможенной территории Евразийского экономического союза и его возврате в Белоруссию. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.