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Экономика

Социально значимые объекты будут отремонтированы в Тямше в партнерстве с бизнесом

Фото из группы администрация Псковского района «ВКонтакте»

Фельдшерско-акушерский пункт и Дом культуры в деревне Тямша Псковского района будут отремонтированы в этом году в рамках социального партнерства с псковским заводом «Титан-Полимер». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского района, виды и объемы работ, которые планируется провести на этих социально значимых объектах, были рассмотрены на встрече главы Псковского района Натальи Федоровой с руководителями Центра культуры, Псковской межрайонной больницы, псковского завода «Титан-Полимер» и подрядной организации.

Фото из группы администрация Псковского района «ВКонтакте»

Тямшанский фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий почти три тысячи жителей, планируется преобразовать  в амбулаторию. В рамках ремонтных работ будет расширена общая площадь ФАПа за счет кабинетов, которые сейчас занимает управляющая компания. Также будут оборудованы отдельные входы для взрослого и детского отделений, проведен косметический ремонт. Работа нацелена на создание комфорта для работников и посетителей медицинского учреждения.

Фото из группы администрация Псковского района «ВКонтакте»

Проведение ремонтных работ планируется и в Тямшанском доме культуры. Как пояснила заведующая ДК Ирина Фомина, здание, в котором уже на протяжении 20 лет располагается учреждение культуры, — это бывший бассейн, и многие помещения требуют ремонта.

«Какие-то ремонтные работы были проведены, но хочется, чтобы это было эстетично и приятно для глаз посетителей. У нас появилась возможность с помощью завода «Титан-Полимер» сделать наш Дом культуры более комфортным», - сказала она.

Фото из группы администрация Псковского района «ВКонтакте»

В ДК планируется оборудовать входную группу, сделать косметический ремонт в фойе, заменить двери и частично окна. «Фойе должно быть лицом Дома культуры. И хочется, чтобы это лицо было красивым. Нам сделают гардеробную зону, где дети и взрослые смогут удобно разместить обувь и повесить одежду, а также зону отдыха и ожидания для родителей», - рассказала Ирина Фомина.

В настоящее время в ДК размещаются 26 клубных объединений: коллективов, кружков, студий. Среди них много детских — только в хореографическом кружке занимается 74 ребенка. «Будет здорово, если все планы воплотятся в жизнь и ДК преобразится. Мы все этого очень ждем, особенно наши детишки. Когда в доме уют и комфорт — это способствует тому, что в голову приходят новые мысли, идеи, и их стремишься воплотить в жизнь», - отметила заведующая Тямшанским ДК.

Отметим, что завод «Титан-Полимер» в рамках реализации программ корпоративной социальной деятельности активно помогает социальным учреждениям Псковского района, в частности детскому саду «Петушок» в Тямше и Тямшанской гимназии.

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