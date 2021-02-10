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Общество

Гдович стал дипломантом литературного конкурса сетевого журнала «Литерра Nova»

Андрей Теддер из Гдова. Фото устроителей конкурса

Подведены итоги VI Международного литературного конкурса, который ежегодно проводит сетевой журнал «Литерра Nova», рассказали ПАИ журналисты газеты «Гдовская заря». Среди дипломантов и наш земляк Андрей Теддер в номинации «Сказки».

Отметим, что всего на конкурс было прислано свыше 150 заявок. Работы оценивались жюри в четырёх номинациях: «Сказка», «Реализм», «Фантастика» и «Поэзия».

«Некоторые участники отправляли заявки сразу в нескольких номинациях, в случае высоких оценок предпочтение отдавалось самому лучшему», – отметили организаторы конкурса.

Среди лауреатов и дипломантов – участники из Израиля, Республики Беларусь, Канады, Германии, США и других стран. Земляк стал дипломантом с рассказом «Суеверие». В ближайшее время его можно будет прочитать в одном из ближайших номеров районной газеты.

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