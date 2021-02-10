Гдович стал дипломантом литературного конкурса сетевого журнала «Литерра Nova»

19:12, 10 февраля 2021, ПАИ

Подведены итоги VI Международного литературного конкурса, который ежегодно проводит сетевой журнал «Литерра Nova», рассказали ПАИ журналисты газеты «Гдовская заря». Среди дипломантов и наш земляк Андрей Теддер в номинации «Сказки».

Отметим, что всего на конкурс было прислано свыше 150 заявок. Работы оценивались жюри в четырёх номинациях: «Сказка», «Реализм», «Фантастика» и «Поэзия».

«Некоторые участники отправляли заявки сразу в нескольких номинациях, в случае высоких оценок предпочтение отдавалось самому лучшему», – отметили организаторы конкурса.

Среди лауреатов и дипломантов – участники из Израиля, Республики Беларусь, Канады, Германии, США и других стран. Земляк стал дипломантом с рассказом «Суеверие». В ближайшее время его можно будет прочитать в одном из ближайших номеров районной газеты.