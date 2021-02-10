Несколько сотен книг передали в дар Печорской библиотеке

19:30, 10 февраля 2021, ПАИ





10 февраля в Печорскую районную библиотеку привезли замечательный подарок из Санкт-Петербурга. Об этом рассказала газета «Печорская правда».

Руководитель проекта «Клуб книгодар» Надежда Орлова привезла несколько сотен книг от жителей Северной столицы. Одним из вдохновителей проекта по передаче книг библиотекам Печорского района стал заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Именно он помог воплотить в реальность идею.

«Мы хотели привезти книги именно к 14 февраля. В этот день отмечается Международный день книгодарения. Всё, что мы привезли, собрано петербуржцами. Мы понимаем, скажем так, не совсем хорошее положение с пополнением фондов в городских и сельских библиотеках и поэтому пошли по пути помощи», – рассказала Надежда Орлова.

«Помогать библиотекам на селе и в небольших городах необходимо. И это лишь очередной шаг к тому, чтобы библиотеки стали современными, популярными, смогли выдерживать конкуренцию с цифровыми технологиями. И огромное спасибо Надежде Орловой и всем причастным людям за осуществление идеи!» – отметил Виктор Остренко.

Также Виктор Остренко поблагодарил Веру Александровну Шувалову и её коллег за помощь и поддержание в библиотеке духа настоящей любви к книге.

Теперь сотрудникам Печорской районной библиотеки предстоят приятные хлопоты со внесением полученных книг в каталоги, а также распределение по сельским библиотекам.

Виктор Остренко заметил, что проекты, подобные «Клубу книгодар», нужны и полезны, и подарил Надежде Орловой книги о Псковской области и Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. А Вера Шувалова подарила гостье восьмой выпуск местного сборника «Не прервётся связь времён...».

В Санкт-Петербурге планируют создать коллекцию книг из разных регионов России. И печорские подарки займут в ней достойное место.