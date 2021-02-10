Торговые сети и оптовики Псковской области пришли к соглашению, что привело к стабилизации цен

19:50, 10 февраля 2021, ПАИ



По данным статистического наблюдения, в Псковской области, как и по всей России, в 2020 году произошёл рост цен на продовольственные товары. Жители помнят, как весной все судорожно скупали сахар, масло, крупы и туалетную бумагу. Так, за 2020 год сахар в Российской Федерации подорожал на 64,54 %, растительное масло – на 25,9 %. В Псковской области средний рост цен на сахар составил 74,6 %, на масло – 24,2 %. Об этом пишет официальный телеграм-канал Псковской области.

Основной причиной роста цен в России стала информация о возможном снижении урожайности у производителей сырья для данных товарных групп, из-за чего возник повышенный спрос у оптовых посредников, желающих запасти товар, на который ожидается рост цен в связи со снижением объёма.

В Псковской области нет производителей сахара и масла, местные организации торговли закупают эти товары у оптовых посредников, а те в свою очередь – у оптовых компаний.

Сложившаяся ситуация с ростом цен привела к необходимости вмешательства со стороны государства. По поручению президента РФ 16 декабря были заключены соглашения с основными производителями сахара и подсолнечного масла, дистрибьюторами и федеральными торговыми сетями о соблюдении предельного уровня цен. До 1 апреля 2021 года оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за кг, розничная – 46 рублей, на масло: оптовая – 95 рублей, розничная – 110 рублей.

По состоянию на 10 февраля к этим соглашениям присоединился 21 хозяйствующий субъект, осуществляющий оптовую и розничную торговую деятельность на территории Псковской области – другими словами, все региональные торговые сети и оптовики. Как следствие, снижение цены на сахар за январь 2021 года составило 1,6 %, средняя цена на масло осталась на уровне конца прошлого года.

На гречку цены не регулируются данными соглашениями и устанавливаются балансом спроса и предложения. По данным надзорных органов, необоснованного роста цен на гречневую крупу в Псковской области нет: сейчас средняя цена составляет 99,7 рубля.

По данным налоговой службы региона, по состоянию на 5 февраля средняя цена на растительное масло (подсолнечное, рафинированное) отечественного производителя составляет 100,8 рубля, на сахар белый отечественного производства – 43,56 рубля.

Следует отметить, что цены на продукцию, производимую в Псковской области, остаются стабильными или снижаются. Так, в регионе за январь 2021 года на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен: говядина бескостная подешевела на 3,0 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сортов – на 2,8 %, масло сливочное – на 2,7 %.

