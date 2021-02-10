Дополнительные контейнеры для ТКО установит регоператор в Дедовичском районе

20:14, 10 февраля 2021, ПАИ

Руководитель регоператора по обращению с ТКО в Псковской области – компании «Экопром» Александр Киселёв и его заместитель Марина Мезенцева провели рабочую встречу с главой Дедовичского района Геннадием Афанасьевым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Экопрома», во встрече также приняли участие глава администрации Дедовичей Юрий Акулич, главы волостей Александр Дубрянин (глава администрации сельского поселения «Вязьевская волость»), Елена Николаева (глава администрации сельского поселения «Шелонская волость»), Татьяна Веселкова (глава администрации сельского поселения «Пожеревицкая волость»), директор МП ЖКХ Дедовичского района Николай Ефременков, представители управляющих компаний.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы организации сбора и вывоза ТКО.

С февраля этого года регоператор установил на территории населённых пунктов сельских волостей в Дедовичском районе 94 контейнера для сбора ТКО. Также организован вывоз мусора мешкового сбора. Однако главы волостей сообщили, что к ним продолжают поступать жалобы от населения деревень о том, что многие населённые пункты Дедовичского района очень протяжённые и людям, особенно пожилым, ходить очень далеко.

В ходе рабочей встречи директор «Экопрома» принял решение об установке дополнительных контейнеров. В ближайшее время 19 контейнеров планируется установить в Вязьевской волости, восемь контейнеров – в Шелонской волости, шесть контейнеров – в Пожеревицкой волости. График вывоза контейнеров остаётся прежним – два раза в неделю.

Также ещё 24 контейнера появятся в Дедовичах.

Кроме того, как отметили представители регоператора, главы волостей обязаны включить места установки контейнеров в реестр мест накопления ТКО. После чего перед местными властями останется главная задача – оборудовать контейнерные площадки в соответствии с нормами закона: сделать твёрдое основание и ограждение с трёх сторон. «Достойным примером в плане оборудования контейнерных площадок и передачи успешного опыта работы власти для Дедовичского района может стать Новосокольнический район», – отметили представители регоператора.

Особое внимание на совещании было уделено низкой платёжной дисциплине жителей района в части оплаты вывоза ТКО. В настоящее время регоператор ведёт активную работу по взысканию задолженности. В отношении должников Дедовичского района уже завершается процесс подготовки документов для взыскания долгов в судебном порядке.

В части обсуждения вопроса вывоза мусора от юридических лиц главы волостей отметили, что многие юридические лица носят свой мусор на контейнерные площадки населения. В связи с этим «Экопром» проведёт проверку всех заключённых юрлицами договоров на вывоз ТКО и тех, кто уклоняется от их заключения, на основании чего будут направлены письма в контрольные и надзорные органы. Руководители «Экопрома» отметили, что все организации, находящиеся на территории волостей и городского поселения, должны иметь договор и индивидуальный контейнер.

Кроме того, представители «Экопрома» напомнили, что любой житель, выразивший желание иметь свой личный контейнер, может заключить договор с регоператором после приобретения бака. Для многих жителей это удобный способ, когда свой бак стоит рядом с домом и его вывоз производится в удобное время для заказчика.

Что касается вывоза мусора мешкового сбора, то в ходе рабочей встречи в администрации района было отмечено, что претензий к регоператору нет.