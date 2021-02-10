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Общество

Омичку заставили заплатить за вызванный вертолёт санавиации

Вызов вертолёта к экстренному пациенту обошёлся омичке более 300 тысяч рублей. Фото om1.ru

В Полтавском районе Омской области с местной жительницы взыскали 308 тысяч рублей по иску от прокуратуры, сообщил сегодня сайт om1.ru. Женщину заставили платить за вызванный в село Воронцовка санитарный вертолёт. Медицинская помощь в декабре 2018 года потребовалась мужчине, которого женщина пырнула ножом на почве неприязненных отношений.

Пострадавший получил тяжкий вред здоровью, его экстренно доставили в областную клиническую больницу. Стоимость вылета санитарного вертолёта составила 308 тысяч рублей, которые были оплачены за счёт средств Министерства здравоохранения Омской области.

Женщину, виновную в нападении, наказали тремя годами лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Прокуратура провела проверку и решила взыскать с женщины затраты на вызов вертолёта. Полтавский райсуд удовлетворил эти требования.

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