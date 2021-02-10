«Я Вера». Соцсети рассказали о гибели советских разведчиц под Псковом

21:00, 10 февраля 2021, ПАИ

​



В ночь на 8 августа 1942 года в район Пскова была заброшена группа советских разведчиц. Об этой истории рассказал паблик МО «Центр славянской культуры».

В группу, имевшую условное название «Вера», входили 20-летняя москвичка Валерия Вильгельмовна Патковская, 19-летняя Валентина Михайловна Голубева, 18-летняя Елена Степановна Силанова и 23-летняя Анфиса Алексеевна Горбунова.

Группа имела задание обосноваться в Пскове и сообщать по радио командованию советских войск сведения о расположении частей противника, о передвижении войск и техники, строительстве оборонительных сооружений. Благополучно приземлившись, девушки на следующий день в районе Заречья наткнулись на карателей. В перестрелке погибла Лена Силанова. Трём разведчицам удалось уйти от преследования.

Устроившись на конспиративной квартире в пригороде Пскова, они регулярно передавали по радио шифровки командованию из района Карамышево, Кресты, Черёхи, где находились стыки крупных дорог, идущих из Пскова. В городе было сосредоточено много гестаповских частей и служб особого назначения.

В конце августа девушки вынуждены были перебраться из удобной пригородной квартиры в Псков, так как старик, хозяин квартиры, был схвачен гестаповцами и зверски замучен. Девушки в это время были в Черёхах. Став на учёт на бирже труда, они вскоре устроились на работу: Валентина Голубева (под фамилией Изотова) и Анфиса Горбунова (Мазина) – на шпагатную фабрику, а Валерия Патковская (Щедрова) – переводчицей в одном из учреждений города. Она хорошо знала немецкий язык, была смелой и находчивой девушкой.

Положение в городе становилось всё более тяжёлым: усиливались террор, провокации. Тюрьмы были переполнены. Открылись новые застенки на улице Ленина, которую захватчики переименовали в улицу Адольфа Гитлера. В Крестах был большой концлагерь, где за рядами колючей проволоки томились военнопленные, псковичи и крестьяне из окрестных деревень.

Сохранилось письмо Валерии в Москву матери Анне Ильиничне перед отправкой в тыл врага.

«Ответа от тебя я больше уже, наверное, не получу, – писала она, – потому что еду на задание. Ты сама понимаешь, что это связано с большими трудностями, которые надо преодолеть и, конечно, надо быть готовой ко всему. Я всё... как следует обдумала и решила, что мне это под силу, и постараюсь выполнить задание с честью... Хотя и очень опасно, но думать о смерти не хочется. Хочется жить, работать, любить. И когда так думаешь, мысль о смерти уходит назад. Я знаю, что смелый человек умирает один раз. А трус – много раз».

Твёрдая убеждённость в правильности избранного пути, добровольное решение идти в тыл врага и сделать всё возможное для победы – только это определяло всю последующую жизнь Валерии и её отважных подруг. Вот несколько донесений, переданных группой «Вера» армейскому командованию.

«Я Вера. В квадрате 0480 «Г» в роще на правом берегу реки Черёхи крупный склад горючего противника...»

«Я Вера... Здесь, в Карамышево-Вешки, большое скопление воинских эшелонов, идущих на Ленинград...»



