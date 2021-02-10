В Петербурге за контрабанду белорусских сигарет в Германию будут судить псковича
В Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга направлено дело жителя Псковской области. Мужчина обвиняется в контрабанде табачных изделий из России в Германию, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
26 октября 2020 года подозреваемый организовал незаконный вывоз из РФ в ФРГ более 49 тысяч пачек сигарет белорусского производства. Товар был задекларирован как древесные гранулы. Однако внутри груза были спрятаны сигареты. Их при досмотре обнаружили сотрудники Балтийской таможни.
Контрабандисту грозит до пяти лет лишения свободы.