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Общество

Псковичи старше 14 лет смогут онлайн выбирать объекты для благоустройства

В России запустили платформу для голосования за объекты благоустройства. Теперь каждый житель Псковской области старше 14 лет сможет голосовать за те объекты, которые, на его взгляд, необходимо благоустроить в первую очередь, сообщает официальный Telegram-канал региона.

 «Мы запускаем единую онлайн-платформу для голосования по подбору территорий для благоустройства, - приводится цитата заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова. - Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через «Госуслуги», также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона».

Платформа единая для всей страны, где каждый посетитель выбирает свой регион и голосует за один из предложенных вариантов. Зарегистрироваться для голосования можно будет с помощью «Госуслуг» или по номеру телефона.

Как отмечает генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский, это необходимо, чтобы исключить накрутки голосов: «Большое внимание мы уделяем вопросу регистрации и достоверности данных, которые будут в этом приложении. Хотим избежать всех возможностей по взлому результатов. Регистрация через «Госуслуги» – самый надежный способ, также поддерживается регистрация через мобильный телефон. Мы предпримем все возможные меры, чтобы исключить накрутки голосов».

Платформа для голосования ещё находится в стадии доработки, сейчас идёт её наполнение информацией. Голосование начнется 26 апреля.

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