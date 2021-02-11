30 воинских захоронений привели в порядок в Псковской области

09:19, 11 февраля 2021, ПАИ

30 воинских захоронений привели в порядок в Псковской области по требованию прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Всего в регионе имеются 560 воинских захоронений, являющиеся объектами культурного наследия федерального и регионального значения (5 - федерального и 554 – регионального). При этом прокуратура выявила, что не во всех случаях органы местного самоуправления надлежащим образом содержат и благоустраивают воинские захоронения, мемориальные сооружения и другие объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества, расположенные на их территориях.

Так, около 30 захоронений в Пскове, Бежаницком, Великолукском, Красногородском, Куньинском, Пыталовском, Себежском, Стругокрасненском, Локнянском районах находились в аварийном или неудовлетворительном состоянии. Возведенные на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения требовали капитального или косметического ремонта.

В Переслегинской волости Великолукского района на братском захоронении была необходима замена скульптуры воина с автоматом, которая находилась в полуразрушенном состоянии. А стела на братском кладбище 392 воинов Советской армии, погибших при освобождении Пскова от немецко-фашистских захватчиков, имела повреждения в виде сколов, на мраморных плитах в центре захоронения фамилии воинов не поддавались прочтению. Территории около места захоронения в деревне Кокшино Пыталовского района и еще 6 захоронений в других районах области требовали благоустройства, так как были загрязнены сухой растительностью и мусором.

Захоронения на территории Себежского района на кладбище в деревне Бойдаково (могила партизан), в деревне Стеймаки (могила партизанки-подпольщицы), вблизи Коклино (две стелы воинов М. Лепешкина и С. Моисеенко) нуждались в ремонте и покраске.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуроры внесли в адрес руководителей органов местного самоуправления 18 представлений. В данный момент воинские захоронения приведены в нормативное состояние.