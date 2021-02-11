0
10:23
Почти 80 млн человек в мире вылечились от коронавируса
10:18
Ограничения для псковских баров и кафе могут ослабить
08:17
Псков вошёл в топ-3 железнодорожных направлений февраля
00:58
Хороший дайджест от ПАИ. Выпуск № 1
21:19
В каждом псковиче живёт книжный червь
20:46
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о сохранении масочного режима в России
19:50
Торговые сети и оптовики Псковской области пришли к соглашению, что привело к стабилизации цен
Еще новости
Общество

Прокуратура требует снести два аварийных дома в Печорах

Прокуратура Печорского района требует снести два аварийных дома в райцентре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры.

В соответствии с областной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах» два дома в городе Печоры подлежали сносу в 4 квартале 2012 года, однако до настоящего времени они остаются на месте. Обязанность по ликвидации существующего аварийного жилищного фонда законом возложена на органы местного самоуправления.

«Аварийные дома ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную привлекательность территории. Наличие свободного доступа в аварийные жилые дома не исключает возможность совершения правонарушений в данных помещениях, в том числе поджога, создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, опасность для сохранности имущества третьих лиц, а также не соответствуют общегосударственным принципам противодействия терроризму», - подчеркнули в прокуратуре.

По результату рассмотрения иска прокурора суд обязал администрацию Печорского района организовать работы по сносу аварийных многоквартирных домов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Почти 80 млн человек в мире вылечились от коронавируса
11 февраля 2021
Почти 80 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Ограничения для псковских баров и кафе могут ослабить
11 февраля 2021
Ограничения для псковских баров и кафе могут ослабить
Псков вошёл в топ-3 железнодорожных направлений февраля
11 февраля 2021
Псков вошёл в топ-3 железнодорожных направлений февраля
Хороший дайджест от ПАИ. Выпуск № 1
11 февраля 2021
Хороший дайджест от ПАИ. Выпуск № 1
В каждом псковиче живёт книжный червь
10 февраля 2021
В каждом псковиче живёт книжный червь
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о сохранении масочного режима в России
10 февраля 2021
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о сохранении масочного режима в России
Торговые сети и оптовики Псковской области пришли к соглашению, что привело к стабилизации цен
10 февраля 2021
Торговые сети и оптовики Псковской области пришли к соглашению, что привело к стабилизации цен
В Пскове полицейские обеспечили безопасность малолетнего ребёнка
10 февраля 2021
В Пскове полицейские обеспечили безопасность малолетнего ребёнка

Идет загрузка...