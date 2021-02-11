Прокуратура требует снести два аварийных дома в Печорах

09:24, 11 февраля 2021, ПАИ

Прокуратура Печорского района требует снести два аварийных дома в райцентре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры.

В соответствии с областной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах» два дома в городе Печоры подлежали сносу в 4 квартале 2012 года, однако до настоящего времени они остаются на месте. Обязанность по ликвидации существующего аварийного жилищного фонда законом возложена на органы местного самоуправления.

«Аварийные дома ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную привлекательность территории. Наличие свободного доступа в аварийные жилые дома не исключает возможность совершения правонарушений в данных помещениях, в том числе поджога, создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, опасность для сохранности имущества третьих лиц, а также не соответствуют общегосударственным принципам противодействия терроризму», - подчеркнули в прокуратуре.

По результату рассмотрения иска прокурора суд обязал администрацию Печорского района организовать работы по сносу аварийных многоквартирных домов.