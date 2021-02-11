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Два человека погибли на пожаре в Стругокрасненском районе

Два человека погибли на пожаре в деревне Дворьково Новосельской волости Стругокрасненского района, сообщает газета «Струги».

Звонок о происшествии поступил в службу 112 11 февраля в 1:41. На место выехали две машины Новосельской пожарной станции и из Струг Красных. Как сообщил начальник отдела надзорной деятельности по профилактической работе по Стругокрасненскому и Плюсскому районам Владимир Егоркин, дом сгорел полностью. Удалось спасти хозпостройки. На месте пожара обнаружены два трупа.

Причина возгорания устанавливается. На месте также работали сотрудники скорой помощи и полиции.

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