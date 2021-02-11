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Четыре тысячи рублей украла у прохожей псковичка на улице

10 февраля в Пскове днем у дома в переулке О. Зобова к 50-летней горожанке сзади подошла неизвестная женщина, выхватила у нее из рук файл, в котором находилось около четырех тысяч рублей и квитанции об оплате коммунальных услуг, после чего скрылась. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Потерпевшая сразу же сообщила о произошедшем в полицию. Вскоре они задержали подозреваемую, которой оказалась 32-летняя безработная псковичка. Оперативникам в ходе розыска помогла камера видеонаблюдения.

Выяснилось, что на похищенные деньги гражданка успела уже купить спиртное и сигареты, а также потратила деньги на такси.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 (грабеж) УК Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

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