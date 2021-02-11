Изучающих немецкий язык псковичей приглашают написать диктант

10:47, 11 февраля 2021, ПАИ

С 19 по 24 февраля состоится Всероссийская открытая акция Tolles Diktat. Цель акции — популяризация немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком языке. Принять участие в акции может бесплатно любой желающий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Акция приурочена к Международному дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия.

К участию во Всероссийской акции приглашаются учащиеся общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов, слушатели языковых курсов, а также все изучающие немецкий язык и желающие проверить свои языковые компетенции.

Первый пробный диктант по немецкому языку был проведен в 2013 году среди учащихся Томской области. Уже в следующем году к акции присоединились Новосибирская область и Алтайский край. В 2015 году было принято решение сделать акцию всероссийской. В 2017 г. впервые была организована прямая трансляция проведения акции из Российско-Немецкого Дома в Москве, что позволило присоединиться всем желающим из любой точки мира, малых населенных пунктов, а также людям с ограниченными возможностями. В 2020 году в акции приняли участие 67 054 человека из 34 стран.

Онлайн-трансляция Всероссийской акции состоится 19 февраля в 13:00. Зарегистрироваться для участия в акции и ознакомиться с положением можно на официальном сайте: tollesdiktat.rusdeutsch.ru.