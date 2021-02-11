Александр Котов стал гостем ПАИ-live

11:06, 11 февраля 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в четверг, 11 февраля, стал гостем эфира ПАИ-live.

Как формируется список кандидатов от «Единой России» в областное Собрание и кто его возглавит? Кого на внутрипартийном голосовании в Порховском районе поддерживает спикер регионального парламента? Насколько серьезно в партии относятся к акциям протестов? Какой нацпроект наиболее успешен в Псковской области? Какую критику не принимает Александр Котов? Вернутся ли на сессии Собрания «пятиминутки гнева» и помогают ли «публичные порки» на парламентских часах?

На эти и другие вопросы председатель Собрания, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов ответил руководителю проекта ПАИ-live Александру Машкарину.