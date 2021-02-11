«Курчатовский турнир» пройдёт в Пскове

11:06, 11 февраля 2021, ПАИ

С 13 по 14 февраля в детском технопарке «Кванториум Псков» пройдут инженерные соревнования «Курчатовский турнир». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе технопарка.

В турнире примут участие команды школ и технопарка. Они будут работать над решением проблемы в одном из четырех направлений: моделирование белков, моделирование электронных систем, экологическая оценка территорий, предсказание свойств материалов. Победители получат ценные призы, сертификат на прохождение стажировки в НИЦ «Курчатовский институт» и приоритетную возможность поехать на тематическую смену в «Орлёнок» в 2021 году.

Организаторами выступают национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и проект «Практики будущего». Турнир уже завершился в Симферополе, а в конце февраля он пройдет в Москве и Ленинградской области.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.