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Спорт

Псковская росгвардейка взяла золото на межведомственных соревнованиях по лыжным гонкам

В Пскове сотрудница Росгвардии одержала победу в межведомственных соревнованиях по лыжным гонкам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках спартакиады на первенство Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялись соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие команды правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.

В личном первенстве среди женщин золото завоевала сотрудница Вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области младший сержант полиции Светлана Рябкина. В общекомандном зачете команда регионального управления Росгвардии заняла второе место.

Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки, медали и грамоты.

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