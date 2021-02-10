Псковская росгвардейка взяла золото на межведомственных соревнованиях по лыжным гонкам

11:11, 11 февраля 2021, ПАИ

В Пскове сотрудница Росгвардии одержала победу в межведомственных соревнованиях по лыжным гонкам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках спартакиады на первенство Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялись соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие команды правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.

В личном первенстве среди женщин золото завоевала сотрудница Вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области младший сержант полиции Светлана Рябкина. В общекомандном зачете команда регионального управления Росгвардии заняла второе место.

Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки, медали и грамоты.