Ещё два человека скончались от коронавируса в Псковской области

11:21, 11 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались ещё два человека. С начала пандемии умерло 148 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области зарегистрировано 30 411 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 19 138 пациентов.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.