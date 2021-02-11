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Общество

Ещё 65 псковичей заразились коронавирусом

Ещё 65 псковичей заразились коронавирусом за минувшие сутки. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Псковской области. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 30 476 случаев коронавируса.

Больничный закрыли 115 псковичей, в общей сложности - 19 253 человека. Умерли еще двое. Общее число летальных исходов в регионе достигло 148.

Статистика по районам: Псков – 11 029 случаев, Великие Луки – 5523, Бежаницкий район - 271, Великолукский район – 711, Гдовский район – 398, Дедовичский район – 586, Дновский район - 283, Красногородский район – 175, Куньинский район – 270, Локнянский район - 208, Невельский район – 1246, Новоржевский район – 291, Новосокольнический район – 764, Опочецкий район – 808, Островский район – 1488, Палкинский район – 327, Печорский район – 576, Плюсский район – 421, Порховский район – 957, Псковский район – 2569, Пустошкинский район – 252, Пушкиногорский район - 245, Пыталовский район – 218, Себежский район – 409, Стругокрасненский район – 286, Усвятский район – 130. 

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