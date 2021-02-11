В деревне Заполье Плюсского района построят ФАП

11:54, 11 февраля 2021, ПАИ

В деревне Заполье Плюсского района в 2021 году построят ФАП. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире ПАИ-live 11 февраля.

«Это достаточно большая деревня, которая находится на федеральной трассе, построены современные здания, которые оснащены оборудованием и всем необходимым для того, чтобы там мог работать фельдшер и оказывать первичную медицинскую помощь гражданам, которые обращаются за этой помощью в фельдшерско-акушерские пункты», - отметил он и напомнил, что в 2020 году были построены три фельдшерско-акушерских пункта в Стругокрасненском районе, один – в Плюсском.

Он также добавил, что есть ряд нюансов, связанных как с функционированием фельдшерско-акушерских пунктов, так и с обеспечением кадрами. Однако, по словам спикера ПОС, работа над существующими проблемами ведётся каждый день, в том числе при участии губернатора, комитета по здравоохранению, Законодательного Собрания. «Я думаю, что общими усилиями нам удастся здесь все-таки навести порядок, чтобы граждане могли обращаться за медицинской помощью и получать ее в том объеме, в каком это должно быть на уровне этого первичного медицинского звена», - заявил Александр Котов. Он добавил, что развитие обеспечивается в том числе в рамках реализации нацпроектов.