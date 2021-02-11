Александр Котов рассказал, благодаря чему перенёс коронавирус в лёгкой форме

12:36, 11 февраля 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире ПАИ-live рассказал, благодаря чему перенёс коронавирус в лёгкой форме.

«Я ярый сторонник прививок. С помощью прививки можно избавиться от многих проблем, связанных с болезнями. Каждый год делаю прививку от гриппа, в прошлом году еще и сделал прививку от пневмококка, и я считаю, что эти две прививки мне помогли перенести в легкой форме заболевание коронавирусом», - отметил Александр Котов.

Он сообщил, что переболел COVID-19 еще в декабре. «Из всех симптомов, которые были с этой болезнью связаны, у меня был только один: напрочь пропало обоняние, то есть я вообще никаких не ощущал запахов, даже самых резких. Это продолжалось на протяжении недели. Слава богу, через неделю начало все возвращаться, но не было при этом ни температуры, ни слабости, ни головной боли – вообще никаких других симптомов не было. Я считаю, что это тоже последствия прививок, которые я сделал в прошлом году», - добавил Александр Котов.

Спикер Собрания также отметил, что «с удовольствием сейчас пошел бы и сделал прививку от коронавируса», но врачи рекомендуют подождать. «Я сдал анализ крови на антитела – у меня есть антитела сейчас. Подожду, может быть, два-три месяца, еще раз сделаю анализ крови на антитела, и если у меня они уже потихонечку к тому времени исчезнут или их станет количество ниже нормы, обязательно пойду и сделаю прививку. И всем тем, кто еще сегодня сомневается, я рекомендую эту прививку сделать», - заключил Александр Котов.