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Общество

Награды и ключи от новой техники получили псковские энергетики

11 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артём Пидник вручили награды и ключи от новой техники энергетикам, которые ликвидировали последствия аварий на линиях электропередач. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Артём Пидник заметил, что начало года выпало тяжёлым с точки зрения погоды, но энергетики его достойно преодолели. «Хочу выразить вам благодарность за то, что мы справились с этим вызовом и восстановили электроэнергию в кратчайшие сроки», - обратился он к коллегам. Также Артём Пидник поблагодарил губернатора и начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Валерия Филимонова.

Михаил Ведерников заметил, что со стороны граждан прозвучало много заслуженной критики, и все обращения будут детально разобраны. «Но говорить спасибо тоже нужно. Здесь находятся люди, которые днями находились в лесах, восстанавливали энергоснабжение. Хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд», - сказал он энергетикам и вручил благодарственные письма администрации Псковской области 10 сотрудникам компании. Также 10 энергетиков получили благодарности от «Россети Северо-Запад».

В свою очередь Валерий Филимонов отметил, что в России существует единая система предупреждения и ликвидации ЧС, куда входят и МЧС, и Россети. «Наши силы и средства готовы в любые минуты прийти гражданам на помощь. Во время ледяного дождя коллектив показал слаженную бескорыстную работу. Мы в кратчайшие сроки ликвидировали ситуацию и дали электроэнергию в дома», - отметил он и адресовал слова благодарности губернатору, который возглавляет региональный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Затем 14 бригад получили ключи от новых автомобилей ГАЗ. «Желаю, чтобы техника служила долго, а отключений электроэнергии было меньше», - отметил губернатор и осмотрел машины.

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