Детский концерт «Язык музыки & Музыка языка» состоится в Псковской филармонии

12:55, 11 февраля 2021, ПАИ

20 февраля в 16:00 в Псковской областной филармонии состоится детский концерт «Язык музыки & Музыка языка» в исполнении губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Автором и ведущим концерта выступает Игорь Рогалев, заслуженный деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения, композитор, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Игорь Рогалев – профессор кафедры теории музыки Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, которую сам окончил в 1972 году по классам композиции и фортепиано. Автор более чем 50 сочинений, среди которых оперы, балеты, симфонические и камерные сочинения, вокальные циклы, музыка к анимационным фильмам и драматическим спектаклям. Сочинения изданы в России, США, Германии, записаны в России, Бельгии, Германии, Италии, США, Японии. Автор просветительских проектов «Музыкальные семестры в Политехническом», цикла детских концертов «Музыкальные чудеса», циклов «Ожившие партитуры», «В гостях у композитора». Он — постоянный участник президентской программы в Образовательном центре для одаренных детей «Сириус», где проводит мастер-классы и занятия по программе «Искусство» с юными талантами.

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Билеты можно приобрести на сайте Псковской областной филармонии.