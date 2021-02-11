Контрабанду около 10 тысяч пачек сигарет пресекли псковские таможенники в Себежском районе

13:03, 11 февраля 2021, ПАИ

На таможенном посту ЖДПП «Посинь» в Себежском районе на российско-латвийской границе сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области предотвратили незаконный вывоз 9 тысяч 840 пачек сигарет различных марок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

При осмотре содержимого одного из вагонов с удобрениями сотрудники ведомства нашли брикеты, обмотанные полиэтиленовой пленкой черного цвета. В каждом из них злоумышленники упаковали до 500 пачек сигарет с акцизными марками Белоруссии. Вагон с удобрениями следовал в адрес латвийской организации. Ориентировочная стоимость изъятой табачной продукции превышает 500 тысяч рублей.

Днем ранее на этом же таможенном посту в технологических полостях рамы одного из вагонов таможенники обнаружили 20 пачек белорусских сигарет.

По фактам сокрытия товара от таможенного контроля проводятся проверочные мероприятия, отметили в ведомстве.