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Общество

Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19

Заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 проходит в администрации Псковской области 11 февраля.

Псковское агентство информации ведёт прямую трансляцию мероприятия в эфире ПАИ-live и на канале агентства в YouTube, а также на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

На заседании планируется рассмотреть ход вакцинации от коронавируса, а также обсудить очередной пакет ослабления ограничительных мер.

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