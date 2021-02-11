Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19
Заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 проходит в администрации Псковской области 11 февраля.
Псковское агентство информации ведёт прямую трансляцию мероприятия в эфире ПАИ-live и на канале агентства в YouTube, а также на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
На заседании планируется рассмотреть ход вакцинации от коронавируса, а также обсудить очередной пакет ослабления ограничительных мер.