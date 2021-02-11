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«Звездопад из замороженных животных»: в псковский зооприют поступили новые питомцы
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Общество

«Звездопад из замороженных животных»: в псковский зооприют поступили новые питомцы

Трое животных с переохлаждением поступили в псковский зооприют «Лесопилка», сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации «Зоозащита». «Вчера у нас был просто звездопад из замороженных животных. Все они прошли через переохлаждение», - рассказали зоозащитники.

Один из новых подопечных приюта – кот, который сутки просидел на дереве в 20-градусный мороз. «К утру кот уже не двигался и не мяукал. Сняли ледышку. Наверное, его спасло то, что дерево было ёлкой», - отметили в «Зоозащите». Кот явно домашний, молодой, очень ласковый.

Еще одного кота нашли в сугробе. Половина тела была в корке льда, так как перед этим животное свалилось в полынью, куда загнали его собаки. «Сумел выбраться. Но сил хватило только до сугроба. Кот сильно простужен. Очень ласковый. Молодой», - добавили в организации.

Также в приют попал метис шарпея или чау-чау в ужасном состоянии. «Не молод. Явно содержался на улице. Худой. Глаза в хлам, почти ничего не видит. Брел вдоль трассы недалеко от деревни Полены Палкинского района», - так описывают собаку. На ней обнаружен ошейник из старого ремня, грязный настолько, что его не сразу получилось снять. Зоозащитники просят сообщить всех, кто обладает информацией об этой собаке.

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