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Общество

Ведерников: Требование носить маски не отменяется

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на оперштабе 11 февраля обратил внимание, что некоторые псковичи воспринимают снижающуюся статистику как повод не следовать существующим требованиям.

«Мне систематически приходят обращения жителей с вопросом, продолжает ли действовать масочный режим, - отметил глава региона. - Пользуясь прямым эфиром, отмечу, что на этот вопрос вчера ответила глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова. В эфире «Россия 1» она напомнила, что «маски нужно носить, это требование не отменяется и пока не будет отменено». Это относится ко всем регионам, включая, разумеется, Псковскую область».

Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области с просьбой не торопиться с объявлением победы над коронавирусом. «Наоборот, есть повод проявить максимальную осторожность», - добавил он.

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