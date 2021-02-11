В Псковской области показатель смертности за 2020 год ниже всероссийского

14:07, 11 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области, по предварительным данным, избыточная смертность в 2020 году составляет порядка 10%. Это ниже общероссийских показателей, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он напомнил, что 8 февраля вице-премьер Татьяна Голикова обнародовала предварительные данные по смертности населения в 2020 году. В общей сложности по всей стране она выросла почти на 18%. Причём треть этой «избыточной смертности» сформировал коронавирус.

«Это очень серьёзный повод пересмотреть своё отношение к противовирусным рекомендациям, а в идеале – записаться на вакцинацию», - заметил губернатор.