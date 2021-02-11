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Общество

Спортивные соревнования с присутствием зрителей могут разрешить в Псковской области

В Псковской области могут разрешить проводить спортивные соревнования с присутствием зрителей в зале и на трибунах. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 февраля.

«Допустить проведение спортивных соревнований с участием зрителей при соблюдении всех мер безопасности», - сказал глава региона.

Ведерников отметил, что некоторые «справедливо отмечают», что здесь возможна такая же организация, как в театрах и филармонии — частичная заполняемость зала и особенный порядок рассадки.

Кроме того, губернатор отменил запрет на посещение досуговых развлекательных заведений в Псковской области, за исключением ночных клубов.

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