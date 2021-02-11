В Пскове мужчина заключен под стражу по обвинению в применении насилия к полицейскому

14:00, 11 февраля 2021, ПАИ

Следственные органы Следственного комитета России по Псковской области расследуют уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти), части 3 статьи 212 (призывы к массовым беспорядкам) и части 1 статьи 222 (незаконное хранение оружия) УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 31 января 2021 года в Пскове предполагаемый злоумышленник применил насилие в отношении полицейского в момент задержания за совершение административного правонарушения, после чего предпринял безуспешную попытку скрыться.

Кроме того, в одной из социальных сетей он разместил видеообращение деструктивного характера, содержащее призывы к применению насилия к представителям власти.

В ходе обыска по месту жительства задержанного изъято незаконно хранящееся нарезное огнестрельное оружие.

В настоящее время данному лицу предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Работа по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений продолжается.