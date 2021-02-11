Порядка 7,5 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

14:09, 11 февраля 2021, ПАИ

Порядка 7,5 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 11 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Полностью привиты от коронавируса 335 пациентов. Глава региона отметил, что прививочная кампания в Псковской области идёт достаточно динамично практически во всех районах. Открыты уже 27 пунктов вакцинации. «Осталось 4 муниципалитета, где они заработают до конца февраля – вместе с поступлением холодильного оборудования. Это Красногородский, Плюсский, Пустошкинский и Усвятский районы», - сообщил Михаил Ведерников.

Он отметил, что на оперштабе будут заслушаны 4 доклада об организации вакцинации в районах. Представителей муниципалитетов он попросил акцентировать внимание на проблемных моментах, которые требуют обсуждения и дополнительной проработки.

«Сейчас это наша общая приоритетная задача, от выполнения которой зависит сохранение жизни и здоровья жителей Псковской области, а также скорость выхода из режима ограничений», - подчеркнул губернатор.