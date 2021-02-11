Порядка 7,5 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса
Порядка 7,5 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 11 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Полностью привиты от коронавируса 335 пациентов. Глава региона отметил, что прививочная кампания в Псковской области идёт достаточно динамично практически во всех районах. Открыты уже 27 пунктов вакцинации. «Осталось 4 муниципалитета, где они заработают до конца февраля – вместе с поступлением холодильного оборудования. Это Красногородский, Плюсский, Пустошкинский и Усвятский районы», - сообщил Михаил Ведерников.
Он отметил, что на оперштабе будут заслушаны 4 доклада об организации вакцинации в районах. Представителей муниципалитетов он попросил акцентировать внимание на проблемных моментах, которые требуют обсуждения и дополнительной проработки.
«Сейчас это наша общая приоритетная задача, от выполнения которой зависит сохранение жизни и здоровья жителей Псковской области, а также скорость выхода из режима ограничений», - подчеркнул губернатор.