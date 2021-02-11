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Общество

Псковским барам и кафе разрешат работать дольше

В Псковской области планируется смягчить действующие ограничения в части работы общепита. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 11 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, предлагается дать возможность общепиту работать до 24 часов. «Для отрасли это принципиально важно на фоне упущенных доходов в новогодние праздники», - сказал глава региона.

«В существующих условиях мы должны действовать взвешенно и осторожно, тщательно выверяя каждый шаг», - подчеркнул губернатор.  

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