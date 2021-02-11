Псковским барам и кафе разрешат работать дольше

14:11, 11 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области планируется смягчить действующие ограничения в части работы общепита. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 11 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, предлагается дать возможность общепиту работать до 24 часов. «Для отрасли это принципиально важно на фоне упущенных доходов в новогодние праздники», - сказал глава региона.

«В существующих условиях мы должны действовать взвешенно и осторожно, тщательно выверяя каждый шаг», - подчеркнул губернатор.