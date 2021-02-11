ЕР предложила механизм защиты сбережений россиян от списания за долги

16:15, 11 февраля 2021, ПАИ

Партия «Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о защите минимального гарантированного дохода от списания за долги. Секретарь Генсовета «Единой России», один из авторов законопроекта Андрей Турчак заявил, что ни один гражданин России не останется без средств к существованию, вне зависимости от размера долга. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

«Законопроект «Единой России» о защите минимального дохода граждан является частью партийной стратегии, направленной на защиту граждан. Кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника «под ноль» — на счету обязательно останется защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному минимуму», - подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, такая норма — механизм дополнительной соцзащиты для пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан страны. Законопроект также коснется и самозанятых, индивидуальных предпринимателей, счета которых сегодня не защищены от взысканий.

Кроме того, планируется, что человек сможет указать один единый счет в одном банке, с него не будут списывать МРОТ. В том случае, если должник не знает о таком праве, то судебные приставы должны будут его поставить в известность.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, один из авторов законопроекта Андрей Исаев рассказал, что, согласно документу, по заявлению гражданина на одном счету в банке должны оставляться ежемесячные доходы не ниже прожиточного минимума трудоспособного гражданина. При этом Исаев обратил внимание, что речь здесь идет об установлении дохода «не ниже», при необходимости сумма может быть выше.

Идею защитить минимальный доход от списания за долги «Единая Россия» прорабатывала с профильными ведомствами. В августе инициативу поддержал Минтруд, Минюст, Федеральная служба судебных приставов и Банк России. В январе законопроект «Единой России» одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Действующее законодательство допускает списание с должников до половины их месячной пенсии по старости или по инвалидности. Также, согласно Трудовому кодексу, за долги может удерживаться до 50% зарплаты человека. На практике это приводит к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к величине прожиточного минимума, и трудящиеся, получающие зарплату на уровне МРОТ, рискуют остаться даже без минимальных средств к существованию. Инициатива «Единой России» позволит должникам сохранять на счетах суммы в размере МРОТ после всех взысканий. После того, как закон будет принят, человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации в связи с долгами, сможет определить один счет, на котором гарантированно будет сохраняться минимальный доход. Главная цель инициативы — поэтапно добиться того, чтобы абсолютно все граждане России имели доход не ниже величины прожиточного минимума, отмечали ранее авторы законопроекта.